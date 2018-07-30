Cenaze aracı vermeyen Bursa Belediyesi yalan söylüyor...





Gergerlioğlu'nun açıklamalarının ardından özellikle Sosyal medyada vatandaşlar belediyeyi protesto etti.





Belediyeden bugün yapılan yazılı açıklamada ise iddia yalanlanarak cenaze sahiplerine gece saatleri itibariyle araç teklifine bulunulduğu ancak ailenin bu imkandan yararlanmayarak cenazeleri kendi imkanlarıyla götürdüğü öne sürüldü.





GERGERLİOĞLU: YALAN SÖYLÜYORLAR





Belediyenin açıklamasının ardından Gergerlioğlu kişisel Twitter hesabından hızla iddiaya cevap verdi...





Gergerlioğlu, belediye açıklamasının yalan olduğunu belirterek ''Bursa Büyükşehir Belediyesi açıklama yapmış, olayı güya yalanlamış. Bursa BB Cenaze işleri müdürünün söyledikleri kayıtlarımızda mevcut. Aile ve tarafımca biliniyor, tepkiyi görünce çark etmenin alemi yok. Bari icraatınızın arkasında durup, özür dileseydiniz.'' dedi.





Milletvekili olayın aslını şu cümlelerle anlattı:

''Bursa BB araç veremiyoruz gerekçe olarak da feto şüphelisi olması demiş, aile gece 12.00'den sonra özel araç ayarlayıp götürdü. 12'den sonra sosyal medya tepkileri üzerine aramışlar ama aile özel araçla götürmüştü.'' diye yazdı



samanyoluhaber.com

Vefat eden ikisi bebek üç kişinin cenazesinin alınması için yakınlarının Bursa Belediyesi'nin hizmetine başvurduğu ancak Başkan Alinur Öztaş'ın talimatıyla 'fetöcülere araç yok' denerek aracın verilmediğini milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklamıştı.