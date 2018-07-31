'Borçlar, ABD yaptırımları ve konut sektöründeki çöküş'

TOBB'un alt kuruluşu TEPAV'a göre ekonomideki riskler büyük.





Türkiye ekonomisini bekleyen 3 riski, İngiliz şair ve oyun yazarı William Shakespeare'in Macbeth tragedyasındaki '3 cadının kehanetleri'ne benzeten TEPAV İcra Direktörü Sak, eserdeki cadılardan birisinin "Parmaklarım karıncalanıyor, gelen kötü bir şey görüyorum" sözüne atıf yaptı.







Sak, "Ben de bugünlerde Ankara'da böyle hissediyorum. Gelen 3 kötü şeyi görüyorum: Birincisi, özel sektör borçlarının acilen yeniden yapılandırılması. İkincisi ABD'nin Türkiye'yi ağır yaptırımlar uygulamakla tehdit etmesi. Üçüncüsü de konut fiyatlarındaki çöküş" dedi.







Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, herkesin gelen kötü şeyleri gördüğünü ancak kimsenin önemsemediğini vurgulayan Sak, "Türkiye'nin artık çözümlere odaklanma zamanı geldi. Teknik olarak çok etkili olanları var ancak bir strateji yokluğunda birini seçmek zor ve seçimlerin üzerinden bir ayı aşkın süre geçtiği halde bu yaklaşım devam ediyor" diye konuştu.





Sak, ekonomiyi bekleyen tehlikeleri şöyle sıraladı:





ÖZEL SEKTÖRÜN DÖVİZ BORCU DURUMU KÖTÜLEŞTİRİYOR







"Küresel para politikası, niceliksel gevşemeden niceliksel sıkılaştırmaya doğru hareket ettiğinde, özel sektör için de gevşemeden sıkılaştırmaya geçme zamanı gelmiş demektir. Özel sektörün döviz borcu durumu daha da kötüleştiriyor. Bana sorarsan, hepsi özel sektör borcunun ne kadarının kamu borcunun yerine geçebileceğiyle ilgili.





ABD YAPTIRIMLARI





ABD Başkanı Donald Trump, papaz Andrew Brunson serbest bırakılmadığı için Türkiye'yi ‘büyük yaptırımlarla' tehdit etti. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasının kısıtlanmasını öngören tasarıyı kabul etti. ABD'nin İran'daki yaptırımları tam hızıyla gelirken, bana sorarsanız Türkiye oldukça cesur görünüyor.







KONUTTAKİ ÇÖKÜŞ RİSKİ





Kronik enflasyon nedeniyle Türk halkı onlarca yıldır tasarruflarını konut satın alarak yapıyor. Bu alışkanlıklarından onları vazgeçirmek zor. Konut fiyatlarındaki herhangi bir çöküş, hepimiz için negatif bir zenginlik şoku anlamına gelecek."





Sözcü