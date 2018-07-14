İki Grup Yorum üyesi Fransa'ya iltica etti

Paris’te Euronews’e konuşan Selma İnan, basına yansıyan iltica iddialarını doğruladı.







Selma ve İnan Altın, neden ve ne zaman iltica ettikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri Yılmaz Güney’in mezarı başında yapacakları basın açıklamasıyla bildirecek.





ADLARI 'GRİ LİSTE'DE





Sanatçıların adı DHKP-C’ye üye oldukları iddiasıyla terörden arananlar ‘gri liste’sinde bulunuyor. İçişleri Bakanlığı Altın’ların yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 300 bin TL para ödülü verileceğini açıklamıştı.





18 kişiden oluşan grubun 11 üyesi cezaevinde. Altın’lar çifti ile birlikte grubun altı üyesi 'kaçak' durumunda aranıyor. Bir Grup Yorum üyesi ise bir süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakıldı.