'AB ile anlaşmaları askıya alırız'

Çavuşoğlu, vize serbestisinin hayata geçirilmesi için AB’nin terörle mücadele kanunu ve dört başka daha kriterde Türkiye’den adımlar beklediğini ancak terörle mücadele kanununda değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını belirtti.





Henüz AB ile vize serbestisinde bir mutabakat sağlanamadığını açıklayan Çavuşoğlu, “Göç anlaşması, vize serbestisi ve geri kabul bir pakettir. AB’den önerilerimize olumsuz cevaplar alırsak, tüm anlaşmaları gözden geçirmek ya da askıya almak hakkımızdır” diye konuştu.





Bakan, referandum sonrasında bu konularda hangi adımlar atmayı planladığını yazılı olarak AB’ye ileteceğini söyledi.



