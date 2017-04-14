Samanyolu Haber /Gündem / İlk duruşma 4 ay sonra! /14 Nisan 2017 17:15

İlk duruşma 4 ay sonra!

Akıncı Üssü iddianamesi kabul edildi

SHABER3.COM

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, 1 orgeneral, 6 tümgeneral, 18 tuğgeneral, 22 albay, 26 yarbay, 33 binbaşı, 56 yüzbaşı, 62 üsteğmen, 115 teğmen, 131 astsubay ve bir uzman çavuş olmak üzere toplam 481 şüpheli bulunuyor.

45 YÖNETİCİYE 303'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ

İddianamede, 45 isim için 303'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İLK DURUŞMA 1 AĞUSTOS'TA

Yargılama 1 Ağustos 2017'de başlayacak. Sincan Cezaevi kampüsü içindeki salonda görülecek duruşmalara, 29 Ağustos'a kadar devam edilecek.
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