Samanyolu Haber /Gündem / Coştu: Vizenizi başınıza çalarız /13 Nisan 2017 16:33

Coştu: Vizenizi başınıza çalarız

İçişleri Bakanı Soylu, "Avrupa diyor ki 'PKK'yı Türkiye'ye ortak edin, Güneydoğu'yu PKK yönetsin, ondan sonra vize kanununu serbest bırakalım.' Senin vizeni de PKK'yı da başına çalarız" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen mitingde konuştu.

"Böyle bir durumda Avrupa sizi rahat bırakır mı zannediyorsunuz terörle mücadelede? Bırakmaz, bırakmayacak da. Bize dediler ki 'geri kabul anlaşması yapalım, size vize serbestisi verelim.' Biz sözümüzü yerine getirdik, geri kabul anlaşması yaptık onlarla" diyen Soylu, "Vize serbestisi için onlar söz verdiler, yerine getirmediler, son dakikada önümüze bir madde çıkardılar, dediler ki 'Kabul edeceğiz, vatandaşlarınıza vize vereceğiz ama bir tek madde istiyoruz sizden.' Dedikleri madde ne biliyor musunuz? 'Terörle mücadele kanununu değiştireceksiniz.' Aslında bize Türkçe şunu ifade etmeye çalışıyorlar, Avrupa bize diyor ki 'PKK'yı Türkiye'ye ortak edin, Güneydoğu'yu PKK yönetsin, ondan sonra vize kanununu biz serbest bırakalım.' Biz senin vizeni de başına çalarız, PKK'yı da başına çalarız."
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