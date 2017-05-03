Samanyolu Haber /Gündem / 'AB fasıl açmazsa güle güle' sözüne tek cümlelik cevap geldi /03 Mayıs 2017 11:50

'AB fasıl açmazsa güle güle' sözüne tek cümlelik cevap geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'ye yönelik, "Bugüne kadar açmadığınız şu fasılları, açmaktan başka çareniz yok. Bunu açarsanız ne ala, açmadığınız takdirde güle güle" sözlerine yanıt geldi. AP Türkiye raportörü Kati Piri, yeni bir faslın açılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya ve AB'ye yönelik açıklamasında, "Almanya’daki gelişmelere bakıyoruz. Felaket. Her türlü destek orada veriliyor. Bir de PKK’ya veriliyor. Peki bunlar niye veriliyor? Güçlenen Türkiye’nin önünü kesmek için veriliyor. Şimdi de ’Peki, bundan sonra ne yapacağız?’ diyorlar. Bugüne kadar ne yaptığınız ortada. Bundan sonra yapacağınız bir şey var. Bugüne kadar açmadığınız şu fasılları, açmaktan başka çareniz yok. Bunu açarsanız ne ala, açmadığınız takdirde güle güle. Türkiye, bunların kapıkulu değildir" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt veren AP Türkiye raportörü Kati Piri, “Türkiye gerçekten üyelikle ilgileniyor olsaydı, Ankara’nın bunu göstermesi gerekirdi” dedi, yeni bir faslın açılmasının “kesinlikle söz konusu olmadığını” söyledi.

DW'nin Alman Die Welt gazetesinden aktardığı habere göre Piri, Avrupa Birliği’nin (AB) üyelik konusunda hiçbir ülkenin şantajına boyun eğmeyeceğini, bunun Türkiye için de geçerli olduğunu söyledi ve “AB’ye girmek isteyen, kriterleri yerine getirmek zorunda. Ama Türkiye’de bunu hiç göremiyorum" dedi.
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