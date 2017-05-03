Samanyolu Haber /Gündem / Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin /03 Mayıs 2017 12:10

Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin

Havuz Medyası'nda 'Kim daha fazla Reisçi' kavgası devam ediyor. Cem Küçük, Fuat Uğur'la birlikte TGRT Haber'de yaptığı programda kendisini hedef alan Ahmet Taşgetiren'e 'Bir de diyor ki 'Kuyruklarına bastık' sen kimsin? Senin ne önemin var ya? Sen zavallı bir adamsın seni kim tanır? dedi.

Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin


Cem Küçük'ün Ahmet Taşgetiren'le sözleri şöyle:

Bunlar sinsi tipler bunlar kurnaz geçinmeye çalışan zavallı tipler... Ben şimdi bununla uğraşacak üzerine gidecek olsam bir iki tweetlik bir iki yazıya bile gerek yok şeyleri var bunların. Arkadaş sen Erdoğan'a yakın bir gazete diye bilinen bir gazetede neler yazıyorsun? Karar da yazabilirsin. Karar'a git. Bir de diyor ki 'Kuyruklarına bastık' sen kimsin? Senin ne önemin var ya? Sen zavallı bir adamsın seni kim tanır? Seni ancak ithal radikal kafalar tanır. Sen 28 Şubat'ta Müslümanlara en büyük kötülüğü yapan Aydın Doğan'a ve Ertuğrul Özkök'e yalakalık yapıyorsun. Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin. Akif Beki'nin yanına gidebilirsin onlar 'hayır'a çalışıyor. Geçen gün Akif Beki de 'Bunlar ilk fırsatta gidecek tipler' diyor. Ulan sen 17-25 Aralık'ta neredeydin? Al Taşgetiren'i vur Akif Beki'ye. Zavallı tiler bunlar...

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Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin

Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin

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