Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin





Cem Küçük'ün Ahmet Taşgetiren'le sözleri şöyle:





Bunlar sinsi tipler bunlar kurnaz geçinmeye çalışan zavallı tipler... Ben şimdi bununla uğraşacak üzerine gidecek olsam bir iki tweetlik bir iki yazıya bile gerek yok şeyleri var bunların. Arkadaş sen Erdoğan'a yakın bir gazete diye bilinen bir gazetede neler yazıyorsun? Karar da yazabilirsin. Karar'a git. Bir de diyor ki 'Kuyruklarına bastık' sen kimsin? Senin ne önemin var ya? Sen zavallı bir adamsın seni kim tanır? Seni ancak ithal radikal kafalar tanır. Sen 28 Şubat'ta Müslümanlara en büyük kötülüğü yapan Aydın Doğan'a ve Ertuğrul Özkök'e yalakalık yapıyorsun. Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin. Akif Beki'nin yanına gidebilirsin onlar 'hayır'a çalışıyor. Geçen gün Akif Beki de 'Bunlar ilk fırsatta gidecek tipler' diyor. Ulan sen 17-25 Aralık'ta neredeydin? Al Taşgetiren'i vur Akif Beki'ye. Zavallı tiler bunlar...



