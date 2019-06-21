AA yeni bir provokasyona hazırlanıyor

Anadolu Ajansı (AA), 31 Mart Yerel Seçimleri’ni ve 2018’de gerçekleştirilen 24 Haziran Genel Seçimleri’ni takip eden tek haber ajansı olmuştu. Uzun zamandır seçimlerde manipülasyon yaptığı iddia edilen AA, özellikle 31 Mart’ta İstanbul’da veri akışını durdurmasıyla gündeme gelmiş, verileri hangi kaynaktan aldığı tartışma konusu olmuştu.







31 Mart Yerel Seçimleri’nde Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu öne geçmek üzereyken AA veri akışını durdurmuş, yaklaşık 12 saat boyunca veri girişi yapmamıştı. YSK Başkanı Sadi Güven, kendisine AA hakkında sorulan soruya, “AA benim müşterim değil, benden veri almıyor. AA 90’lara geldiğinde ben daha yeni veri giriyordum” şeklinde cevap vermişti.





Seçim boyunca kaynağı YSK olmayan, hatta YSK verileri yeni girerken yüzde 90’lara kadar veri girişi yapan AA’nın veri kaynağı sürekli tartışma konusu olmuştu. 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Belediye Başkanlığı Seçimi’nden de veri aktaracak olan AA’nın kaynağıyla ilgili çok tartışılacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre sandıklardan çıkan sonuçların hızla AA merkezine ulaştırılması için bir cep telefonu uygulaması yapıldı. Uygulamanın, AKP’li sandık müşahitlerince cep telefonlarına indirileceği ve bütün sonuçlar anında AA İstanbul merkezine aktarılacağı ifade edildi.