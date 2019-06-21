Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li rektörden İstiklal Marşı'na engel /21 Haziran 2019 19:07

AKP'li rektörden İstiklal Marşı'na engel

Kırıkkale Üniversitesi'ndeki kep atma töreninde İstiklal Marşı'nın, siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle programdan kaldırıldığı iddia edildi.

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

21 Haziran 2019 Cuma 13:04Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki kep atma töreninde İstiklal Marşı'nın, siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle programdan kaldırıldığı iddia edildi.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, "İstiklal Marşı’nda tarihimizde altın bir madalya gibi duran Kurtuluş Savaşı’nın unutulmaz izleri ve aziz şehitlerimizin kutsal ruhları bulunmaktadır." diyerek Kırıkkale Üniversitesi'nin açıklama yapması gerektiğini söyledi.



Kırıkkale Üniversitesi daha önce  Rektör yardımcısı Nihat İnanç’ın kızı araştırma görevlisi olarak işe alınmasıyla gündeme gelmişti 

Üç üniversitede sınava giren ve başarılı olamayan  Ayşenur İnanç başarıyı babasının okulunda yakaladı, Kırıkkale Üniversitesinde  sınavda ikinci olmasına rağmen birinciyi eleyerek hayaline kavuştu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li rektörden İstiklal Marşı'na engel Sonraki Haber >>

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Bir Nefes!

Bir Nefes!

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Ekrem İmamoğlu TRT yayınında TRT'yi böyle eleştirdi

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu

Kameralar önünde titreme krizine giren Merkel korkuttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:47:28