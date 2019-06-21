AKP'li rektörden İstiklal Marşı'na engel

21 Haziran 2019 Cuma 13:04Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki kep atma töreninde İstiklal Marşı'nın, siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle programdan kaldırıldığı iddia edildi.





Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, "İstiklal Marşı’nda tarihimizde altın bir madalya gibi duran Kurtuluş Savaşı’nın unutulmaz izleri ve aziz şehitlerimizin kutsal ruhları bulunmaktadır." diyerek Kırıkkale Üniversitesi'nin açıklama yapması gerektiğini söyledi.













Kırıkkale Üniversitesi daha önce Rektör yardımcısı Nihat İnanç’ın kızı araştırma görevlisi olarak işe alınmasıyla gündeme gelmişti





Üç üniversitede sınava giren ve başarılı olamayan Ayşenur İnanç başarıyı babasının okulunda yakaladı, Kırıkkale Üniversitesinde sınavda ikinci olmasına rağmen birinciyi eleyerek hayaline kavuştu.







