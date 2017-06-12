Samanyolu Haber /Spor / A Milli Futbol Takımı Kosova'yı 4 golle geçti /12 Haziran 2017 04:47

A Milli Futbol Takımı Kosova'yı 4 golle geçti

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maçında deplasmanda Kosova'yı 4-1 yendi.

A Milli Futbol Takımı Kosova'yı 4 golle geçti

Kosova'da UEFA kriterlerini karşılayan stat olmamasından dolayı Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda yapılan maça hızlı başlayan milliler, 6. dakikada Volkan Şen ile 1-0 öne geçti.
Maçın 22. dakikasında Rrahmani'nin golüne engel olamayan ay-yıldızlı ekip, bu oyuncuya 31. dakikada Cengiz Ünder ile karşılık verdi ve devre arasına 2-1 üstün girdi.

Düşük tempoda geçen ikinci yarıda farka giden ay-yıldızlı ekip, 61. dakikada Burak Yılmaz ve 82. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

TÜRKİYE PUANINI 11'E ÇIKARDI

Grupta daha önce yaptığı 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan milliler, 1 kez de mağlup olmuştu.

Ay-yıldızlı ekip, Kosova karşısında aldığı 4-1'lik skorla galibiyet sayısını 3'e, puanını da 11'e çıkardı.

Bu maç öncesi averajla Ukrayna'nın gerisinde 4. durumda bulunan milliler, Kosova'yı 4-1 yenerek yine averajla Ukrayna'nın önünde 3. sıraya yükselmiş oldu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. maçında da galibiyetle tanışamayan Kosova ise 1 puanla son sırada kaldı.
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