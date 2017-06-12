A Milli Futbol Takımı Kosova'yı 4 golle geçti

Kosova'da UEFA kriterlerini karşılayan stat olmamasından dolayı Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda yapılan maça hızlı başlayan milliler, 6. dakikada Volkan Şen ile 1-0 öne geçti.

Maçın 22. dakikasında Rrahmani'nin golüne engel olamayan ay-yıldızlı ekip, bu oyuncuya 31. dakikada Cengiz Ünder ile karşılık verdi ve devre arasına 2-1 üstün girdi.





Düşük tempoda geçen ikinci yarıda farka giden ay-yıldızlı ekip, 61. dakikada Burak Yılmaz ve 82. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.





TÜRKİYE PUANINI 11'E ÇIKARDI





Grupta daha önce yaptığı 5 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan milliler, 1 kez de mağlup olmuştu.





Ay-yıldızlı ekip, Kosova karşısında aldığı 4-1'lik skorla galibiyet sayısını 3'e, puanını da 11'e çıkardı.





Bu maç öncesi averajla Ukrayna'nın gerisinde 4. durumda bulunan milliler, Kosova'yı 4-1 yenerek yine averajla Ukrayna'nın önünde 3. sıraya yükselmiş oldu.





Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 6. maçında da galibiyetle tanışamayan Kosova ise 1 puanla son sırada kaldı.