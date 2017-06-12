Kosova'daki seçimleri Haşim Taçi'nin partisi kazandı

Kosova'da halk, geçen ay yapılan güven oylamasıyla hükümetin düşürülmesi ve parlamentonun feshedilmesi nedeniyle düzenlenen erken seçimler için sandığa gitti.

Demokrasi Hareketi adlı sivil toplum örgütünün açıkladığı sonuçlara göre, oyların yüzde 70'inin sayıldığı seçimlerde, Kosova Demokratik Partisi (PDK) liderliğindeki koalisyon seçmenden yüzde 34.3 oranında destek aldı. Ancak uluslararası ajanslar, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi'nin desteklediği koalisyonun tek başına iktidar olacak yeterlilikte oya ulaşamadığını aktardı.

Seçimlerde, muhalefetteki Vetëvendosje Hareketi (VV) yüzde 26.3 oranında destek bularak, oylarını iki kat arttırdı. Eski Başbakan İsa Mustafa liderliğindeki Kosova Demokratik Birliği (LDK) ise yüzde 25.8 oy aldı.

Yapılan sandık çıkış anketleri de seçimleri PDK öncülüğündeki koalisyonun kazandığını ortaya koydu

PDK, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) partilerince kurulan koalisyonun başbakan adayı Ramuş Haradinaj, Kosova halkına "kendilerine gösterdikleri güvenden ötürü" teşekkür etti. Geçmişte de başbakanlık yapan Haradinaj, "Bu Kosova'da düzenlenen en iyi seçim" diye konuştu.





Rekor seviyede düşük katılım





Kosova'da 120 sandalyeli parlamentonun üyelerinin belirlendiği seçimlerin resmi sonuçlarının hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Associated Press'in haberine göre; seçim komisyonu, katılım oranının yüzde 41.79 olduğunu duyurdu. Bu, en düşük katılım oranı olarak kayıtlara geçti. Ülkede 2014 yılında yapılan seçimlerde katılım oranı yüzde 42.63'tü.

Gözlemciler, seçmenlerin ilgisizliğini, Kosovalı siyasetçilerin yüksek işsizlik oranı, yoksulluk, yolsuzluk ve suçla mücadele konularında başarılı politikalar izleyememesinin yarattığı hayal kırıklığına bağladı.





İki Türk partisi de katıldı





Kosova'da 2008'teki bağımsızlık ilanı sonrasında düzenlenen üçüncü genel geçimlerde; 19 siyasi parti, beş koalisyon ve iki sivil inisiyatiften 971 aday milletvekilliği için yarıştı.





Seçimlere katılan partiler arasında Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve Kosova Türk Adalet Partisi (KTAP) de bulunuyordu.





Resmi nüfustan fazla seçmen





Kosova'daki erken genel seçimler için ülke nüfusunun üzerinde seçmene oy hakkı tanındı. Resmi olarak 1 milyon 739 bin 825 nüfusa sahip olan Kosova'da, Mayıs ayında yapılan açıklamada, 1 milyon 885 bin 147 kayıtlı seçmenin oy kullanacağının duyurulması kafaları karıştırmıştı.

Durumun nedeninin, seçim listelerinin temizlenmemesi olduğu savunuldu. Bir diğer açıklamada da 2011 yılında yapılan nüfus sayımında sadece Kosova'da ikamet eden kişilerin sayıldığı, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırpların o dönem nüfus sayımını boykot etmesinden dolayı sayıma katılmadıkları, bu nedenle nüfus ile seçmen sayısı arasında farkın olduğu belirtildi