Trump'ın İngiltere ziyaretinde 'değişiklik yok

Guardian gazetesinin bugün ortaya attığı, İngiltere'de Trump karşıtı protestolar yapılması halinde ABD Başkanının adayı ziyaretini erteleyebileceğini İngiltere Başbakanı Theresa May'e ilettiği yönündeki iddialara ilişkin Başbakanlık'tan açıklama yapıldı.





'HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK'





Açıklamada, Trump'ın İngiltere'yi ziyaretinde 'herhangi bir değişiklik bulunmadığı' kaydedildi.





İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, birkaç hafta önce Trump'ın May ile yaptığı telefon görüşmesinde, Trump May'e, ülkede kendisine yönelik protestolar olması halinde adaya gelmek istemediğini söyledi.





Görüşmede May'in yanında bulunan bir Başbakanlık görevlisinin ifadelerine dayandırılan haberde, May'in bu gelişmeden dolayı şaşkınlık yaşadığı kaydedildi.





Benzer başka bir iddia geçen mart ayında da gündeme geldi. İngiliz basını, Trump'ın devlet ziyaretinin, muhtemel 'protestolardan kaçınmak amacıyla ertelendiğini' öne sürdü.





Trump'ın ekimde ülkeye 4 günlük devlet ziyaretinde bulunması bekleniyor.





Ziyaretin büyük ihtimalle İngiliz parlamentosu açılmadan gerçekleşeceği, bu nedenle Trump'ın milletvekillerine hitap etmesiyle ilgili tartışmanın da önüne geçileceği belirtiliyor.