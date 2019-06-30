979 bölümün kapısına kilit vuruldu

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in kapatılan yükseköğretim programlarına yönelik sorusuna verdiği yanıt akademideki tabloyu ortaya koydu.





CHP’li Antmen’in sorusunu YÖK’ün verileri üzerinden yanıtlayan Strateji Geliştirme Başkanlığı, öğretim elemanı yetersizliği ya da kayıtlı öğrenci sayısındaki azlık nedeniyle 979 programın kapatıldığını bildirdi.





Birgün'de yer alan habere göre, öğrenci ve öğretim elemanı bulunmadığı gerekçesiyle kapatılan programların üniversitedeki dağılımı da paylaşıldı. Üniversitelerin fen edebiyat fakülteleri, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerindeki programların, en çok programın kapandığı fakülteler olduğu belirtildi. Kapatılan programlar arasında önlisans derecesinde eğitim veren örgün ve ikinci öğretim programlarının da yer aldığı ifade edildi.





Konuya ilişkin açıklama yapan Antmen şunları söyledi:





“Türkiye’deki üniversitelerin Dünyanın ilk 500 üniversiteleri sıralamasına girememesinin nedeni bilimden, çağdaşlıktan ve Laiklikten uzaklaşılmasıdır. Üniversitelerde 979 Program kapatılıyor. Böyle programsız, plansız bir anlayışla üniversiteler üretim yeri olmaz. İktidarın kadrolaşma alanları haline getirilir. Bu programların, yani kapatılan programların açılması esnasında alınan bu kadrolar daha sonra ne oldu? O program için ve bölümde uzmanlaşmış kişiler alınmadı mı? O bölümlere girişler nasıl yapıldı?"