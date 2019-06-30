Samanyolu Haber /Gündem / Beyaz toroslar vardı şimdi de siyah transporterlarla kaçırılıyor! /30 Haziran 2019 12:24

Beyaz toroslar vardı şimdi de siyah transporterlarla kaçırılıyor!

Bugüne kadar 27 kişi kaçırıldı... Genel olarak kaçırılan MİT tarafından işkence gördükleri iddia ediliyor.. Ancak AKP'den ve Saraydan bu iddialara karşı herhangi bir ses yok

Kaçırılanlardan hala ses yok!

ARTI TV'de Haber Peşinde programında Erk Acarer,HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile son dönemde artan kaçırılma vakalarını konuştu... Programda MİT’in Ankara’da bir merkezi olduğu, ‘çiftlik’ diye söz edildiği ve burada akılalmaz işkenceler yapıldığı iddiaları gündeme geldi . 

İşkence vakalarını Soru önergeleri TBMM'de sorduğunu hatırlatan Gergerlioğlu  'Araştırma yapılmazsa iktidarın peşinen sorumluluğu olacağını söyledim. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu adım bile atmıyor! Adalet Bakanlığı cevap bile veremiyor çünkü hiç araştırmamış! ' dedi. AKP'nin AİHM ve Birleşmiş Milletlerin sorularına da cevap vermediğine dikkat çeken Gergerlioğlu işkence iddialarıyla ilgili  'Kime yapılırsa yapılsın kim yaparsa yapsın hepimizin bu konuda net durmamız gerekir! ' 

MİT’in Ankara’da bir merkezi olduğu, ‘çiftlik’ diye söz edildiği ve burada akılalmaz işkenceler yapıldığı iddiaları ile ilgili  Gergerlioğlu 'Zabit Kişi ve Ayten Öztürk anlatımları birbirlerine çok benziyordu. Aynı merkezlerde aynı kişiler bu işkenceleri yapmış gözüküyor! ' dedi... 

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