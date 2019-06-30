Mezuniyet töreni öncesi polis ODTÜ öğrencilerinin evlerini bastı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 2018-2019 öğrenim yılı mezuniyet töreni bugün (30 Haziran) saat 14.00’de Devrim Stadyum’unda yapılacak.





Öğrencilerin hazırladıkları pankartlarla yürüyüş yaptığı ve renkli görüntülere sahne olan ODTÜ’deki tören öncesi bazı öğrenciler evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre şu ana kadar gözaltına alınan öğrenci sayısı 4 oldu.





ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi eski başkanı Özgür Gür’ün de evi polisler tarafından arandı.





Geçen yıl 6 Temmuz’da gerçekleşen törende “Tayyipler Alemi” karikatürünü pankart olarak taşıyan 3 öğrenci, 7 Temmuz günü “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. 8 Temmuz’da ise pankartın hazırlandığı baskı evinde çalışan bir kişi dahil 2 kişi daha gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılanlardan baskı evi çalışanı serbest bırakılırken, 4 öğrenci tutuklandı.





“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla tutuklanan 4 ODTÜ’lü 10 Ağustos 2018’de serbest bırakıldı. Ekim ayında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 öğrenciyi çaya davet etmiş, öğrenciler de olumlu yanıt vermişti.