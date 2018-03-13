Samanyolu Haber /Gündem / 9 büyük kargo şirketine soruşturma /13 Mart 2018 12:54

9 büyük kargo şirketine soruşturma

Rekabet Kurulu, kargo taşımacılığı hizmetleri pazarında faaliyet gösteren 9 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

SHABER3.COM

Rekabet Kurumu UPS ve UPS'ten uluslararası taşımacılık hizmeti alarak yeniden satış yapan 9 kargo taşımacılık şirketi hakkında müşteri paylaşımı yaparak Rekabetin Korunması Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Reuters'ın haberine göre, Rekabet Kurumu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın Air Ekspres Dağıtım Taşımacılık, Aras Kargo, Asilkar Lojistik, MNG Kargo, Paket Taşımacılık Sistemleri, Solmaz Nakliyat, STF Kargo Nakliyat, TNT International Express Taşımacılık ve Ünsped Paket Servisi (UPS) şirketlerini kapsadığı belirtildi.
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