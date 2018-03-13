Çavuşoğlu: Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kopma noktasında

Sputnik'in haberine göre "Türk halkı ABD'ye çok olumsuz bakıyor. Zira sözlerini tutmuyor ve sürekli yalan söylüyorlar" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kopma noktasında bulunmakta. İlişkilerin tamamen kopmaması için şubat ayında bazı çalışma grupları kuruldu. Onlara bir şart koştuk: 'Eğer sözlerinizi yine tutmazsanız biz de sabırlı davranmayı bırakacağız' dedik."





"Böyle bir ilişkiyi sürdürmemizin ne anlamı var?" diye soran Çavuşoğlu ayrıca şunları da ekledi: "ABD, bildiğiniz gibi, son dönemde terörist örgüt YPG'ye sürekli olarak silah teslimatı yapıyor. Daha sonra bu silahlarda bizim yerleşim yerlerimize ateş açıyorlar."