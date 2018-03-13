Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye ve Yunanistan arasında 'gerçek mermili tatbikat' krizi /13 Mart 2018 11:57

Türkiye ve Yunanistan arasında 'gerçek mermili tatbikat' krizi

Doğu Akdeniz’deki gerilim Ege’ye taşındı. Yunanistan Ege’de 6 Mart-30 Nisan arasında gerçek mühimmatlarla tatbikat yapacağını duyurdu. Ege’de Türk gemilerinin açık denize çıkacağı bir çok nokta kapatıldı. TSK da 7 Mart-30 Nisan arası Ege’de atışlı tatbikat yapacağını ilan etti.

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Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki enerji gerilimi devam ederken Yunanistan Deniz ve Hava Kuvveleri Komutanlığı Ege Denizi’nde 6 Mart’tan 30 Nisan’a kadar aralıklı süreler boyunca devam edecek ve geniş bölgeleri sınırlayan bir tatbikatla ilgili NOTAM yayınladı.
 
Yunanistan’ın yaptığı bildirime göre gerçek mühimmatların kullanılacağı tatbikat bölgeleri Türk karasularının hemen önünde konumlandırıldı. Tatbikat için Çanakkale Boğazı, Çeşme, Kuşadası, Fethiye ve Kaş’ın hemen karşısındaki bölgeler seçildi. Böylelikle uzun sürelerle Türk gemilerinin uluslararası sulara çıkış yolu kapatılmış oldu. 
 
TSK da tatbikat yapacak
 
Buna karşılık olarak TSK, Mart ve Nisan ayları boyunca Ege’de gerçek mermilerle tatbikat yapacağını duyurdu. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan seyir duyurusunda 7 Mart’ta başlayıp 30 Nisan’da sonlanacak farklı zaman aralıklarındaki askeri tatbikat için atış alanı olarak Ege’deki İskiris, Psara ve Eğriboz adaları arasını kapsadığı bildirildi. 
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