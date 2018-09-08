Samanyolu Haber /Gündem / 86 yaşında tutuklanan hayırsever Celal amcanın eşi vefat etti /08 Eylül 2018 10:16

86 yaşında tutuklanan hayırsever Celal amcanın eşi vefat etti

Geçtiğimiz Temmuz ayında tutuklanan 86 yaşındaki Niğdeli hayırsever işadamı Celal Afşar’ın yatalak eşi Feride Afşar Hanımefendi hayatı kaybetti.

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86 yaşındaki Celal Afşar,  mahkemeye ilk kez çıktığı Ağustos ayının son günlerinde,  “Firar etmedim, hasta eşime eşime bakmak zorundaydım” diye tahliyesini talep etmiş ancak mahkeme tarafından salıverilmemişti. Celal Afşar hasta eşinden dolayı hakkındaki iddialarla ilgili yargı makamlarına geç gittiğini anlatmıştı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ iddiasıyla yargılanan Celal Afşar il imamı olduğu iddia edilmişti. Avşar mahkemede firar etmediğini, ülkeden ayrılmadığını ve yatalak hasta eşine bakmak için teslim olmadığını belirtmişti. Afşar verdiği ifadesinde, “1990’dan sonra birkaç kere Amerika’ya gittim. Gülen ile 2 defa toplu dini görüşme yaptık ve en son 4 sene önce gittim. Amerika’dan gelen misafirleri okulda karşıladım, misafir ettim. Ama gelenlerin görevlerini bile bilmiyorum” demişti.
 
Celal Afşar’ın eşi Feride Hanım’ın  yatalak hasta olduğu biliniyordu. Evde bakım hizmetini yapabilecek kızı ve damadı da babaları gibi tutuklanmıştı. 5 gün boyunca emniyet nezarathanelerinde bekletilen ve daha sonra tutuklanan Celal Afşar’ın yaşadığı dramı ve uğradığı haksızlığı CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu duyurmuştu. Tanrıkulu, konuyu Başbakan Binali Yıldırım ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e sorarak, sosyal medya hesabında yapılan hukuksuzluğu paylaşmıştı.

Tanrıkulu, “Celal Avşar 85 yaşında, birçok hastalıkla muzdarip ve 5 gün gözaltında tutuldu. Dün Niğde’de kızı ile birlikte tutuklandı. Eşi yatalak ve ölüm döşeğinde. Bu yaşta bir insanın tutuklanması vicdanın tükenmesidir, zulümdür. Bunu hangi hukukla açıklıyorsunuz? @abdulhamitgul @TC_Basbakan” paylaşımında bulunmuştu.
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