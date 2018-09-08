Samanyolu Haber /Medya / Yayıncının canına tak etti: Devlet yapmıyorsa biz kağıt fabrikası kurup işletelim /08 Eylül 2018 10:21

Yayıncının canına tak etti: Devlet yapmıyorsa biz kağıt fabrikası kurup işletelim

Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz, “Dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu yerli üretimden geçer” dedi ve önümüzdeki günlerde kapanan matbaa sayısının artacağını söyledi

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Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz dövizdeki artıştan olumsuz etkilenen kâğıt sektörünün sorunlarına ilişkin açıklama yaptı.

Gazeteduvar'dan Serkan Alan'ın özel haberine göre Ankara Matbaacılar, Ciltçiler ve Sanatkârları Esnaf Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Gürbüz, kâğıt fabrikalarının kapatılmasını ve kâğıtta dışa bağımlılığı eleştirdi. "Dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu yerli üretimden geçer" diyen Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanı Gürbüz, "Devlet kuramıyorsa bizlere arazi versin, destek versin, teşvik versin, yol göstersin; tüm matbaacılar, yayıncılar, gazeteciler, kâğıt tedarikçileri hep birlikte fabrika kuralım ve işletelim" çağrısını yaptı.

SEKA Kâğıt Fabrikalarının kapatılmasını eleştiren Gürbüz, kâğıt ve kartonların yüzde 90'ının yurt dışından ithal edildiğini belirtti. Türkiye'de bugün 5 kâğıt fabrikasının yıllık 250 bin ton üretim yaptığını, tüketimin ise 650 bin ton olduğunu hatırlatan Matbaacılar Federasyonu Başkanı, yurt dışından ithal edilen 400 bin ton kâğıt yerine mevcut fabrikaların kapasitelerinin arttırılmasını ve yenilerinin açılmasını talep etti.

‘GEÇİCİ SÜRE KÂĞITTAN VERGİ ALINMASIN'

Türkiye Matbaacılar Federasyonu'nun önerileri şu şekilde sıralandı:

— Yurt dışından gelen karton ve kâğıt ithalatında gümrük ve vergisi alınıyorsa bunların alınmaması. Geçici bir süre kâğıt ve kartondan KDV alınmaması.

-Tüm matbaa ürünlerinde KDV'nin sabitlenmesi; yani 1'inci hamur ve gazete kâğıdında yüzde 8; karton, fotokopi ve kuşe kâğıtları ile işçilikte yüzde 18 olan KDV'nin hepsinin eşit olması; yani yüzde 8'in altına düşürülmesi.

— Okulların açılması ile birlikte öğrencilerimizin kullandığı kırtasiye ürünleri ve A4 kâğıtların da aşırı yükselmesi aile bütçesini de olumsuz olarak etkileyecektir.

— KOSGEB nefes kredilerine uygulanan ötelemenin diğer vergi barışında yapılandırılan borçların 2019 yılına ertelenmesi sektörümüzü bir nebze olsun rahatlatacaktır.

— Devletin bundan sonra matbaa yatırımı yapmaması ve tasarrufa gidilmesi.

— Küçük ve orta ölçekli matbaalarımızın özellikle maliye ile anlaşmalı matbaalarımızın bu güne kadar yaptığı yatırımlar düşünülerek basit usulde kullanılan evrakların E-fatura uygulamasına karşı olmadığımızı fakat burada kullanılan belgelerin anlaşmalı matbaalarda basılmasını talep etmekteyiz.

‘KAPANAN MATBAA SAYISI DAHA DA ARTACAK'

Basın toplantısının ardından soruları yanıtlayan Türkiye Matbaacılar Federasyonu Başkanı Ahmet Hüseyin Gürbüz, önümüzdeki günlerde kapanan matbaa sayısının artacağı uyarısında bulundu. Gürbüz, "Kâğıt krizi nedeniyle şimdiden matbaalar kapanmaya başladı. Kimsenin nakit parası yok ve gidip kâğıt alamıyor. Satışlar dövizden olduğu için bizim buna gücümüz yetmiyor. Kapanan matbaa sayısı daha da artacak ileriki günlerde. Esnaf çok zor durumda ve böyle giderse yaşama şansı yok" dedi.
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