10 gündür Paris'te mahsur kalan KHK mağduru anne ve çocuklarından iyi haber

Bundan sonra ne olacak?

Havalimanından ülkeye giriş yapan aile Fransa'ya iltica başvurusu yapabilecek. İltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar da Fransa'da ikamet edecekler

Olay nasıl yaşanmıştı

Euronews’in haberine göre, 2009-2016 arasında Türkiye’de coğrafya öğretmeniliği yapan ve ismi gizlenen kadın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla KHK ile görevinden ihraç edildi. Daha sonra ise hakkında açılan davada, 2009 öncesinde Gülen Hareketi’nin okullarında çalışmış olmaktan, Bank Asya’da hesabı bulunmasından ve üç çocuğunu Gülen Cemaati okullarına yollaması nedeniyle ‘terör örgütü üyesi’ kabul edilerek, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.









Eşi de Türkiye’de arandığı için yurt dışına çıkan kadın, söz konusu süre içerisinde Meriç sularını aşarak Yunanistan’a geçti. Coğrafya öğretmeni, kendisini Yunanistan’da karşılayan eşiyle Fransa’ya uçak bileti aldı. Paris’te havaalanına indiklerinde Fransız polisi onları durdurdu. Bu süreçte öğretmen anne için Fransa’da sığınma kararlarını değerlendiren OFPRA, 40-45 dakika süren bir video konferansın ardından üç çocuklu annenin Fransa’ya sığınamayacağına karar verdi. OFPRA, Yılmaz’ın sunduğu belgeleri alıp incelemedi. Yılmaz’ın eşi ve avukatların itirazlarına rağmen karar değişmedi. 40 dakikalık değerlendirmeden çıkan tavsiye kararla hükmeden mahkeme, Yılmaz öğretmeni Yunanistan’a geri gönderme kararı aldı. Sığınmacı anne ve üç çocuğu, Fransız makamlarının vereceği son kararı bekliyor. Söz konusu kadın, 14, 12 ve 10 yaşındaki üç çocuğuyla birlikte, 27 Ağustos’dan beri bu havaalanında yaşıyor.