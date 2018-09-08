Samanyolu Haber /Gündem / 10 gündür Paris'te mahsur kalan KHK mağduru anne ve çocuklarından iyi haber /08 Eylül 2018 01:43

10 gündür Paris'te mahsur kalan KHK mağduru anne ve çocuklarından iyi haber

Üç çocuğuyla birlikte Fransa’nın başkenti Paris’e kaçmak zorunda kalan KHK mağduru anne ve 3 çocuğu İnsan Hakları savunucuları ve bazı sivil toplum örgütlerinin de çabalarıyla Fransa'ya kabul edildi

SHABER3.COM

Üç çocuğuyla birlikte Fransa’nın başkenti Paris’e kaçmak zorunda kalan KHK mağduru anne ve 3 çocuğu sınır dışı edileceği belirtildi. 10 gündür havalimanında bekleyen aile Fransa'ya kabul edildi 

İnsan Hakları savunucuları ve bazı sivil toplum örgütlerinin de çabalarıyla yetkililer ilk aşamada ailenin  Fransa'ya girişine izin verdiler . Haberi sosyal medyadan duyuran Fransa'da gazetecilik yapan Sami Kılıç 10 gündür yaşanan mağduriyetin ilk aşamada giderildiğini söyledi 

 



Bundan sonra ne olacak? 

Havalimanından ülkeye giriş yapan aile Fransa'ya iltica başvurusu yapabilecek. İltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar da Fransa'da ikamet edecekler 

Olay nasıl yaşanmıştı 
Euronews’in haberine göre, 2009-2016 arasında Türkiye’de coğrafya öğretmeniliği yapan ve ismi gizlenen kadın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla KHK ile görevinden ihraç edildi. Daha sonra ise hakkında açılan davada, 2009 öncesinde Gülen Hareketi’nin okullarında çalışmış olmaktan, Bank Asya’da hesabı bulunmasından ve üç çocuğunu Gülen Cemaati okullarına yollaması nedeniyle ‘terör örgütü üyesi’ kabul edilerek, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.


 
Eşi de Türkiye’de arandığı için yurt dışına çıkan kadın, söz konusu süre içerisinde Meriç sularını aşarak Yunanistan’a geçti. Coğrafya öğretmeni, kendisini Yunanistan’da karşılayan eşiyle Fransa’ya uçak bileti aldı. Paris’te havaalanına indiklerinde Fransız polisi onları durdurdu. Bu süreçte öğretmen anne için Fransa’da sığınma kararlarını değerlendiren OFPRA, 40-45 dakika süren bir video konferansın ardından üç çocuklu annenin Fransa’ya sığınamayacağına karar verdi. OFPRA, Yılmaz’ın sunduğu belgeleri alıp incelemedi. Yılmaz’ın eşi ve avukatların itirazlarına rağmen karar değişmedi. 40 dakikalık değerlendirmeden çıkan tavsiye kararla hükmeden mahkeme, Yılmaz öğretmeni Yunanistan’a geri gönderme kararı aldı. Sığınmacı anne ve üç çocuğu, Fransız makamlarının vereceği son kararı bekliyor. Söz konusu kadın, 14, 12 ve 10 yaşındaki üç çocuğuyla birlikte, 27 Ağustos’dan beri bu havaalanında yaşıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 10 gündür Paris'te mahsur kalan KHK mağduru anne ve çocuklarından... Sonraki Haber >>

Suriye'den kaçan mülteciler duvarı merdivenle aştı

Suriye'den kaçan mülteciler duvarı merdivenle aştı

Başkan adayının bıçaklanma anı kameralara yansıdı

Başkan adayının bıçaklanma anı kameralara yansıdı

Hırsız polis kovalaması nefes kesti

Hırsız polis kovalaması nefes kesti

Otobüsün mazotu bitince parasını yolculardan istediler

Otobüsün mazotu bitince parasını yolculardan istediler

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

Önünüzü kesmeye çalışan insanlara karşılık ne yapmalı?

İşte helikopterin düşüş anı!

İşte helikopterin düşüş anı!

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Türk Telekom’da ne oldu, bankalara ne olacak?

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

Sel suyunda 3 genci elektrik çarptı

İlginç soygun kameralara yansıdı

İlginç soygun kameralara yansıdı

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller

Kaçırılan öğretmenin eşi o anları anlattı: Darp ettiler, şu an havaalanında değiller
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:25:13