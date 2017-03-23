Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu üyesi Yiğit Bulut'a tahsis edilen 850 bin TL'lik lüks makam aracına ilişkin CHP Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı tarafından Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi.





Yarayıcı, Sayıştay denetimi dışında tutularak kurulan ve Türk Hava Yolları’ndan Ziraat Bankası’na kadar birçok kuruluşu bünyesinde barındıran Türkiye Varlık Fonu’nun gelirlerinin net bir şekilde belirtilmesine karşın giderlerinin net bir şekilde belirtilmediğini ifade etti.





Yönetim Kurulu Başkanlığına Cumhurbaşkanı danışmanı Yiğit Bulut’un, diğer yönetim kurulu üyeliklerine de Cumhurbaşkanına yakın isimlerin atandığına dikkat çeken Yarayıcı, bu durumun “Cumhurbaşkanı denetiminde bir fon oluşturulduğu” algısını güçlendirdiğini belirtti.





Yarayıcı, bu fonun Türkiye ekonomisine katkısından çok, keyfi yapısıyla ekonomide bir kara delik olacağı endişesini dile getirerek, “Nitekim bu keyfiliğin ilk örneklerinden birisi Fona devredilen şirketlerden biri üzerinden Fon başkanı Yiğit Bulut’un kullanımına sunulmak amacıyla piyasa değeri 850 bin TL olan Audi A8 marka bir aracın tahsis edildiği iddiasıdır” dedi.





Binali Yıldırım'a yöneltilen soru şöyle:



