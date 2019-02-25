85 IŞİD'ci aileleri ile Suriye'den Türkiye'ye kaçtı iddiası









Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin sahadaki kaynaklarına dayandırdığı haberde şu iddialar yer alıyor:





-Suriye-Irak sınırından yakalanmadan çıkmak isteyen IŞİD’ci aileler, kaçakçılar tarafından hem Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgeden, hem de Fırat Kalkanı bölgesinden geçirildi.





-İddiaya göre 22 Şubat’a gelindiğinde 85’ten fazla aile sınırın Türkiye tarafına geçmişti.





-Bu kişilerin kaçakçılara 10 bin ila 50 bin dolar ödeme yaptığı, en yüksek meblağı 50 bin dolar ile Özbek bir IŞİD militanı, eşi ve dört çocuğunun ödediği belirtiliyor.













-İddiaya göre, IŞİD militanlarının bazıları, bölgeden çıktıktan sonra SDG tarafından El Ömer Petrol Sahası’na götürülüp buradan kamplara dağıtılmadan önce, Al Bsayrah, Theban ve Garanji gibi noktalarda kendileri ile temas kuran kaçakçılara büyük miktarlarda ödeme yapıyor.





-Haberde, IŞİD üyelerinin üzerlerinde yüz binlerce dolar nakit para bulunduğu da belirtildi.

Gazete Duvar!da yer alan haberde Onlarca IŞİD militanı ve ailelerinin, kaçakçılara para ödeyerek örgütün Suriye-Irak sınırında sıkıştığı bölgeden Türkiye’ye kaçtığı öne sürüldü. İddiaya göre, Aralık 2018-Şubat 2019 arasındaki dönemde, 10 bin ila 50 bin dolar arasında para ödeyen en az 85 IŞİD’ci aile sınırın Türkiye tarafına geçti.