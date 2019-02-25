Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi 'nüfus oyunu' iddiası: AKP nüfus sayılarıyla mı oynadı? /25 Şubat 2019 12:59

Seçim öncesi 'nüfus oyunu' iddiası: AKP nüfus sayılarıyla mı oynadı?

AKP'li 'muhaliflerin' gazetesi olarak bilinen Karar gazetesinde, açıklanan son nüfus sayılarına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme alındı. Yazıda nüfus artış hızının açıklanamaz olduğuna işaret edilirken, '4 milyon 187 bin kişilik nüfus artışı nereden geliyor?' diye soruldu. Yazının ardından AKP'nin seçim süreci öncesinde nüfus sayılarıyla oynadığı iddiası gündeme geldi.

SHABER3.COM

Türkiye’de nüfus beklentilerin üzerinde artıyor. Daha eski nüfus senaryolarında Türkiye’nin nüfusunun hiçbir şekilde 100 milyonun üzerine çıkamayacağı konuşuluyordu. Son senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 120 milyonu bile aşacağından bahsediliyor.
Karar yazarı İbrahim Kahveci, “İşin içinden nasıl çıkacağımızı ben de bilemedim” diyerek, “İyi de bu hızlı nüfus artışı nereden geliyor? Birden daha fazla mı çocuk yapmaya karar verdik?” sorusuna cevap arıyor.

Doğum oranlarına göre böyle bir artış olmadığını söyleyen ekonomist, rakamları toplu şöyle sıralıyor:

2012-2017 arasında toplam doğum sayısı: 6 milyon 086 bin kişi
2012-2017 arasında toplam ölüm sayısı: 2 milyon 395 bin kişi
“Normalde doğumdan, ölüm sayısını çıkarınca nüfus artışının 3 milyon 692 bin kişi civarında olmasını bekleriz” diyen Kahveci, “Doğum-ölüm farkına göre 3 milyon 692 bin kişinin üzerinde 4 milyon 187 bin kişi daha nüfusumuz artış göstermiş” ifadesini kullanıyor ve ekliyor:

“Türkiye’de doğmayan bu 4 milyon 187 bin kişilik nüfus artışı nereden geliyor? Hadi TÜİK’e göre ülkemize son iki yılda 416 bin net göç geldi diyelim. O zaman artması gereken nüfus 1 milyon 637 bin kişi oluyor ama nüfus 2 milyon 603 bin kişi artmış. Acaba sadece 2016-17 yıllarında dahi 966 bin kişilik nüfus nerede artıyor? Bunlar ülkemizde doğmamış, ülkemize göç etmemiş ama ülke nüfusunda 966 bin kişi artış oluyor. Kim bunlar?"

Kahveci, son iki yılın rakamlarını da şöyle paylaşıyor:

Doğum sayısı: +2 milyon 069 bin 472 kişi

Ölüm sayısı: -848 bin 507 kişi

Ülkemize gelen net göç: +415 bin 654 kişi

Artması beklenen nüfus: +1 milyon 636 bin 619 kişi

Adrese dayalı nüfus artışı: +2 milyon 602 bin 950 kişi

Açıklanamayan nüfus artışı: +966 bin 331 kişi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Seçim öncesi 'nüfus oyunu' iddiası: AKP nüfus sayılarıyla... Sonraki Haber >>

Her bela ve musibet bir ceza mıdır?

Her bela ve musibet bir ceza mıdır?

Cezaevindeki hak ihlallerini anlattı

Cezaevindeki hak ihlallerini anlattı

Trafik polisi kaza kamyondan kurtuldu

Trafik polisi kaza kamyondan kurtuldu

AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

AKP'li adaydan AKP'lilerie: İhaleciler, hırsızlar...

Tanzim çadırları gıda enflasyonunu düşürür mü?

Tanzim çadırları gıda enflasyonunu düşürür mü?

Bir askerin bayrak ile imtihanı

Bir askerin bayrak ile imtihanı

18 balıkçı teknesi cayır cayır yandı

18 balıkçı teknesi cayır cayır yandı

Postacı, pitbull saldırısına uğradı

Postacı, pitbull saldırısına uğradı

Hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı

Hapis cezasını duyunca avukatına saldırdı

Penaltı haksız diye topu kasten auta attı

Penaltı haksız diye topu kasten auta attı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:12:28