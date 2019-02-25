Seçim öncesi 'nüfus oyunu' iddiası: AKP nüfus sayılarıyla mı oynadı?

Türkiye’de nüfus beklentilerin üzerinde artıyor. Daha eski nüfus senaryolarında Türkiye’nin nüfusunun hiçbir şekilde 100 milyonun üzerine çıkamayacağı konuşuluyordu. Son senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 120 milyonu bile aşacağından bahsediliyor.



Karar yazarı İbrahim Kahveci, “İşin içinden nasıl çıkacağımızı ben de bilemedim” diyerek, “İyi de bu hızlı nüfus artışı nereden geliyor? Birden daha fazla mı çocuk yapmaya karar verdik?” sorusuna cevap arıyor.





Doğum oranlarına göre böyle bir artış olmadığını söyleyen ekonomist, rakamları toplu şöyle sıralıyor:





2012-2017 arasında toplam doğum sayısı: 6 milyon 086 bin kişi

2012-2017 arasında toplam ölüm sayısı: 2 milyon 395 bin kişi

“Normalde doğumdan, ölüm sayısını çıkarınca nüfus artışının 3 milyon 692 bin kişi civarında olmasını bekleriz” diyen Kahveci, “Doğum-ölüm farkına göre 3 milyon 692 bin kişinin üzerinde 4 milyon 187 bin kişi daha nüfusumuz artış göstermiş” ifadesini kullanıyor ve ekliyor:





“Türkiye’de doğmayan bu 4 milyon 187 bin kişilik nüfus artışı nereden geliyor? Hadi TÜİK’e göre ülkemize son iki yılda 416 bin net göç geldi diyelim. O zaman artması gereken nüfus 1 milyon 637 bin kişi oluyor ama nüfus 2 milyon 603 bin kişi artmış. Acaba sadece 2016-17 yıllarında dahi 966 bin kişilik nüfus nerede artıyor? Bunlar ülkemizde doğmamış, ülkemize göç etmemiş ama ülke nüfusunda 966 bin kişi artış oluyor. Kim bunlar?"





Kahveci, son iki yılın rakamlarını da şöyle paylaşıyor:





Doğum sayısı: +2 milyon 069 bin 472 kişi





Ölüm sayısı: -848 bin 507 kişi





Ülkemize gelen net göç: +415 bin 654 kişi





Artması beklenen nüfus: +1 milyon 636 bin 619 kişi





Adrese dayalı nüfus artışı: +2 milyon 602 bin 950 kişi





Açıklanamayan nüfus artışı: +966 bin 331 kişi.