İşte İstanbul Havalimanı’ndaki yeni ‘akçeli işler’i yazdı





Büyük beşli, havalimanı inşaatı sürerken, uçakların yakıt ihtiyacını karşılamaya dönük bir ortak şirket daha kurmuşlardı. 100 bin TL sermayeyle yola çıkan şirketin bir numaralı amacı, hava araçları için petrol ürünü, kimyasalları ithalat ihracat ve nakliyesini yapmaktı. Boru hattıyla nakliye ve depolama da diğer amaçlar da buna dahildi.





Sözcü yazarı Çiğdem Toker, “Sermayesi 500 bin TL olan bir şirket, sermayesi altı kat daha büyük (3 milyon TL) olan bir şirket paylarının tamamını nasıl ve neden alır?” sorusunu yönelterek, “Sermayesi 500 bin TL olan CMLKK Liman İşletmesi adlı şirket, sermayesi 3 milyon TL olan İGA Akaryakıt'ın yüzde 100 hissesini devraldı” bilgisini aktarıyor.





Devir kararının 15 Şubat 2019 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığını söyleyen Toker, “Cengiz, Mapa, Limak, Kolin ve Kalyon, iki buçuk yıl önce kendilerinin kurduğu akaryakıt şirketini, yine kendilerinin yedi ay önce kurduğu bir liman şirketine devretmiş oldular” diyor ve ekliyor:





“Liman marina ve dahası Ticaret Sicil kayıtlarına göre CMLKK Liman, 22 Haziran 2018'de kurulmuş. – Bir numaralı amacı liman ve marinaları (mülkiyet, kira, işletme hakkı, irtifak hakkı ve benzeri kullanım haklarına sahip olduğu) kârlılık, verimlilik anlayışıyla çalıştırmak. – Liman ve marinalardaki hizmetleri iyileştirmek. Bu alanda kurulmuş diğer şirketlere katılmak. Akaryakıtçılık yapmak, depolama faaliyeti, ham petrol, gümrüklü alım satım depolanması.”





Toker, LKK Liman'ın kuruluşuna ilişkin sayfada şirketin, kuruluş amaçlarına ulaşması için sıralanan faaliyetleri arasında birine dikkat çekiyor.





“Gemilere ilişkin olarak kılavuzluk ve römorkaj hizmeti verir, bu maksatla şirket kurabilir veya mevcut şirketlere iştirak edebilir” ifadesi üzerinden “Beş şirketin; akaryakıt şirketi ile liman şirketi arasındaki pay devir operasyonu ve bu operasyon sırasında özel hukuk alanında kendileri için koydukları yeni hak ve yetkilere baktığımızda İstanbul Havalimanı'nın, egemenlik, yönetim hukuku, mülkiyet, yurttaşlık hakları pek çok alanda sarsıcı değişimler yaratan ‘kurucu’ nitelikte ama bir o kadar da hak kaybettirici, her anlamda tahribat yaratan bir mega proje olduğunu görüyoruz” görüşünü dile getiriyor.