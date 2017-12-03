Samanyolu Haber /Gündem / 85 askere tutuklama /03 Aralık 2017 00:58

85 askere tutuklama

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik kitlesel tutuklamalardan biri daha yaşandı.

SHABER3.COM

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen 95 askerden 85'inin tutuklanmasına, 10'unun da adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul merkezli operasyonun ardından Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 95 kişinin tamamı tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimine sevk edildi. Bu kişilerden 85'inin tutuklanmasına, 10'unun ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

'EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE 153 ŞÜPHELİ VAR'

Gözaltına alınan 153 kişinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor
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