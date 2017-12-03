Trump'tan Flynn'in itirafçı olmasına ilk yorum

Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Flynn'in görevine sadece "Başkan Yardımcısı'na ve FBI'ya yalan söylediği için" son vermek zorunda kaldığını vurguladı.



Trump, ekibinin geçiş sürecindeki faaliyetleri ile ilgili olarak "Gizleyecek hiçbir şey yoktu" ifadesini kullandı.

ABD'de özel yetkili savcı olarak atanan eski FBI Başkanı Robert Mueller bu konuda soruşturma yürütüyor.

Trump ve Rusya ise bu yöndeki iddiaları reddediyor.

Amerikan istihbarat birimleri ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de geçen yılki seçimi Trump'ın kazanması için faaliyet yürüttüğü görüşünde.

Trump Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada da bu görüşünü tekrarladı, Rusya ile "hiçbir gizli anlaşma" olmadığını söyledi.

Michael Flynn Cuma günü resmen soruşturmada işbirliği yapma kararı almış, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ve Türkiye ile ilişkileri konularında FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.



24 gün görevde kalabildi





ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, sadece 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.





Michael Flynn'in istifasına, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi yol açmıştı. Flynn'in Kislyak ile görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.





Flynn şu ana kadar ABD'de Rusya soruşturmasında mahkemeye verilen en üst düzey yetkili.