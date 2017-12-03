Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li başkana silahlı saldırı /03 Aralık 2017 00:00

CHP'li başkana silahlı saldırı

İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce silahlı saldırıya uğradı. İnce saldırıda bacağından yaralandı.

SHABER3.COM

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce eşi Nilüfer İnce ile birlikte ilçenin Yaka Mahallesi’nde bulunan evine girerken, kapı önünde silahlı saldırıya uğradı.

Otomobille yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, üç dört kez İnce çiftine doğru ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerden biri Mustafa İnce’nin sol diz kapağının üzerine isabet etti. İnce yere yığılırken saldırgan otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa İnce ambulansla 9 Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Aynı ambulansla hastane giden CHP Güzelbahçe İlçe Baykanı Kazım Çam yaptığı açıklamada, "Saldırının siyasi olduğunu düşünmüyoruz. Biri kanunsuz bir iş yapmayı teklif etmiştir. Başkan da kabul etmeyince bu yola başvurmuştur diye düşünüyorum" dedi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvurup çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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