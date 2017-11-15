Samanyolu Haber /Gündem / 81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın hanımı: Eşimi serbest bırakın /15 Kasım 2017 16:13

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın hanımı: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Manisalı Hacı Mustafa Türk amcanın eşi "Özal'ın önüne sofra kurdum ben. Eğer ki eşim, çocuklarım, ben ve ailem bir teröristlik yaptıysak, Allah bin defa canımızı alsın." dedi.

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

Hacı teyze "Bizi Bülent Arınç'tan sorsunlar." diyor ve eşinin sağlık sorunları sebebiyle bir an evvel tahliye edilmesini istiyor
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81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın

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