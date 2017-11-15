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81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın hanımı: Eşimi serbest bırakın
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81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın hanımı: Eşimi serbest bırakın
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15 Kasım 2017 16:13
81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın hanımı: Eşimi serbest bırakın
81 yaşındaki tutuklu Manisalı Hacı Mustafa Türk amcanın eşi "Özal'ın önüne sofra kurdum ben. Eğer ki eşim, çocuklarım, ben ve ailem bir teröristlik yaptıysak, Allah bin defa canımızı alsın." dedi.
81 yaşındaki tutuklu Mustafa amcanın eşi: Eşimi serbest bırakın
Hacı teyze "Bizi Bülent Arınç'tan sorsunlar." diyor ve eşinin sağlık sorunları sebebiyle bir an evvel tahliye edilmesini istiyor
'Sırtında yaralar çıkan 81 yaşındaki babamı her gece rüyamda görüyorum'
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