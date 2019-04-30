8 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de boşanmaların önüne geçmek için çiftlere mahkemede film izletilecek









El Shaar, filmde anne ve babaları ayrıldığı için tek başına sokaklara ya da cezaevine düşmüş çocukların olduğu sahnelere yer verildiğini söyledi.





Suriye'deki haber sitesi Dimashq Now'un sosyal medya hesabında yer alan habere, alaycı yorumlar geldi.





"Üvey Anne filmini oynatacaklar" ya da "Boşanmadan önce Titanic'i izleyebilir miyim?" yorumlarının yanı sıra, kararı destekleyen yorumlar da vardı:





"Bu harika bir fikir, baştan önlemek tedavi etmekten daha iyidir!"



