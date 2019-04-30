Samanyolu Haber /Gündem / 8 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de boşanmaların önüne geçmek için çiftlere mahkemede film izletilecek /30 Nisan 2019 08:56

8 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de boşanmaların önüne geçmek için çiftlere mahkemede film izletilecek

Adalet Bakanı Hişam El Shaar, başkent Şam'daki boşanma davalarında, boşanmaktan vazgeçirmek için çiftlere "ayrılığın kötü sonuçlarını" anlatan filmin izletileceğini açıkladı.

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El Shaar, filmde anne ve babaları ayrıldığı için tek başına sokaklara ya da cezaevine düşmüş çocukların olduğu sahnelere yer verildiğini söyledi.

Suriye'deki haber sitesi Dimashq Now'un sosyal medya hesabında yer alan habere, alaycı yorumlar geldi.

"Üvey Anne filmini oynatacaklar" ya da "Boşanmadan önce Titanic'i izleyebilir miyim?" yorumlarının yanı sıra, kararı destekleyen yorumlar da vardı:

"Bu harika bir fikir, baştan önlemek tedavi etmekten daha iyidir!"

Savaş ve boşanma
Boşanma oranları, 2011'de başlayan ayaklanmanın iç savaşa dönmesinin ardından hızla arttı. Bu duruma çoğunlukla zorunlu göç ve ekonomik zorlukların yol açtığı belirtiliyor.

2016'da boşanan çiftlerin oranı yüzde 4'tü, 2017'de yüzde 31'e çıktı.

Boşanmaların çoğunda eşlerden biri hiç ortaya çıkmadı. Boşanma davasını açan taraf, çoğu davada eşinin hayatta olup olmadığını bile bilmiyor.

2017'nin sonunda boşanma kanununda bir değişikliğe gidildi ve kadınların da belirli şartlar altında boşanma davası açmasına izin verildi.

Yüksek mahkeme yargıcı Mahmud El Maarawi, kanun çıktığından beri boşanma davası açmasına izin verilen kadınların yüzde 70'sinin davayı açarak boşandığını söylüyor.

Bir önceki yıl, yönetimi elinde tutan Baas Partisi'nin gazetesine verdiği röportajda "Suriye'deki savaş ayrılıklar için yeni, beklenmedik sebepler ortaya çıkardı, çoğunun altında yatan asıl sebep ise çatışmaların sebep olduğu ekonomik sorunlar" demişti.
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