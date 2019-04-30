Samanyolu Haber /Gündem / Dolar düşmüyor! Piyasaların gözü Merkez'in raporunda… /30 Nisan 2019 08:59

Dolar düşmüyor! Piyasaların gözü Merkez'in raporunda…

Geçtiğimiz hafta hızlı yükselen dolarda son durum ne? TCMB'nin döviz rezervlerine yönelik endişeler ve geçen hafta PPK metninde sıkılaştırmaya yönelik söylemini yumuşatması ardından piyasalar bugünkü enflasyon raporuna odaklanırken, dolar/TL güne 5.96 seviyesinin altında başladı. Saat 08.50 itibariyle 5.96 seviyesinde hareket ediyor.

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TCMB politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 24’te sabit tutarken, gerekirse ek sıkılaştırma yapılabileceğine yönelik söylemi kaldırmak başta olmak üzere PPK metninde yaptığı değişikliklerle sıkı politika söylemini yumuşattı.

Bankacılar metin değişikliklerini para politikasında “ek sıkılaştırma ihtimalinin azaldığı” ve “faiz indirim ihtimalinin arttığı” şeklinde yorumladılar ancak kesin fikir sahibi olmak için TCMB’nin yarınki enflasyon raporu toplantısında yapacağı açıklamaları duymak istiyorlar.

Öte yandan TCMB’nin yarın bir süredir piyasalarda endişelere neden olan döviz rezervleri konusunda da açıklama yapması bekleniyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya bugün “Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyecek.

‘ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENTİSİ’

Sözcü'de yer alan habere göre QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık dün yaptığı açıklamada, “Geçen hafta PPK’da TCMB, nötr bir para politikası duruşuna geçmişti. Bu da önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne bağlı olarak faiz indirim ya da artırım ihtimalinin daha dengeli olduğuna işaret etmişti. Biz enflasyonun Nisan ayında 1 puan civarında artarak kısa vadeli tepe noktasına ulaştıktan sonra, özellikle üçüncü çeyrekte gerileyeceğini tahmin ediyoruz. TCMB’nin bu duruş değişikliğini, beklenen enflasyon patikası ile değerlendirmek gerekiyor. Belki bu konudaki iletişim toplantıda güçlendirilir” dedi.
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