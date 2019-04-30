Frankfurt Havalimanı'na yeni terminal

Almanya'nın en büyük havaalanı olan Frankfurt Havalimanı'nın genişletilmesi planları kapsamında üçüncü yolcu terminalinin temeli atıldı. Terminalin son aşamada yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanıyor.

İnşaatın ilk aşamasının 2021 yılında tamamlanması ve 70 milyon yolcu kapasiteli mevcut iki terminalin yükünü hafifletmesi öngörülüyor. Terminalin 2023 yılında ise 21 milyon yolculuk kapasiteye kavuşması planlanıyor. Frankfurt Havalimanı'nın işletmecisi Fraport şirketi, terminal için 4 milyar euroya varan yatırım yapmayı planlıyor. Üçüncü terminal, Avrupa'da şimdiye kadar özel sektörde yapılan en büyük altyapı yatırımlarından biri olma niteliği taşıyor.





Gürültü ve çevre kirliliğine karşı protesto





İnşaat sahasında yapılan, ekonomi ve siyaset dünyasından yaklaşık 700 temsilcinin katıldığı temel atma törenine protestolar eşlik etti. 1 numaralı terminalde toplanan sivil toplum ve çevre kuruluşları yeni terminalin ek gürültü ve çevre kirliliğine yol açacağı uyarısında bulundu.





Protestocuların sözcüsü Thomas Scheffler, "terminalin temel taşının bölge için mezar taşı anlamına geldiğini" söyledi. Göstericiler havalimanını genişletme planının durdurulmasını, gece uçuş yasağının iki saat daha uzatılmasını ve uçak trafiğinin yılda 380 bine düşürülmesini talep etti. Havaalanının genişletme işlemlerinin tamamlanması sonrasında uçak iniş-kalkış sayısının yılda 700 bini aşması bekleniyor. Geçen yıl iniş ve kalkışların toplam sayısı 512 bin olarak kaydedilmişti.