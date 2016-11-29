77 yaşındaki Ünal Takmaklı cezaevinde hayatını kaybetti

Darbe sonrası tutuklanan onbinlerce kişiden biri olan Uğur Derin Dondurucuları'nın sahibi iş adamı Ünal Takmaklı 77 yaşında, tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetti.





İlerlemiş yaşına rağmen hakkında hiçbir delil olmadığı halde silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 28 Temmuz’da Nazilli’de tutuklanan Uğur Derin Dondurucu’nun sahiplerinden Ünal Takmaklı (77) bulunduğu Menemen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda iddialara göre bugün kalp krizi geçirdi. Menemen Devlet Hastanesi’ne götürülen Takmaklı burada hayatını kaybetti.





28 Temmuz'da evlerinde gözaltına alınan Takmaklı'nın kardeşleri Mehmet ve Ali Takmaklı halen tutuklu bulunuyor.



