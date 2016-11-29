Samanyolu Haber /Gündem / Tasarruf gerekçesiyle Nisan'a kadar kapatıldı /29 Kasım 2016 17:43

Tasarruf gerekçesiyle Nisan'a kadar kapatıldı

BODRUM- Milas Havalimanı Dış Hatlar Terminali, tasarruf amaçlı 31 Mart 2017 tarihine kadar kapatıldı.

Tasarruf gerekçesiyle Nisan'a kadar kapatıldı

Bodrum-Milas Havalimanı Dış Hatlar Terminali ile ilgili karar, THY’nin resmi sitesinden yayınlandı.

THY resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bodrum-Milas Havalimanı Dış Hatlar Terminali kapatıldı. Ancak dış hatlardan aktarmalı olarak gelen yolcularımıza, kapatılan terminalin yanındaki Genel Havacılık Terminali hizmet veriyor. Havalimanındaki gümrük uygulamalarımız eskisi gibi devam ediyor. 31 Mart 2017 tarihine kadar bu havalimanından gerçekleştirilecek dış hat seferimiz bulunmuyor. Seyahatlerin devamında dış hatlara uçacak yolcularımız uçuşlarıyla ilgili işlemlerini iç hatlar terminalinden yaptırabilir. Dış hatlardan aktarmalı olarak Milas-Bodrum Havalimanı’na seyahat eden yolcularımızı karşılayacak yakınlarının Genel Havacılık Terminali’ne ulaşmaları gerekiyor. Yolcu yakınları, geçici olarak hizmet veren bu terminale tabelaları takip ederek ya da yolcu servislerini kullanarak ulaşabilir. Dış hatlar terminalinin kapatılması ve geçici terminalin kullanılması hakkında daha fazla bilgi almak için + 90 252 511 10 numaralı TAV Danışma Hattını arayabilirsiniz" denildi.
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