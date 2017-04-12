Samanyolu Haber /Dünya / 'Stockholm saldırganı Türkiye'de radikalleşti' /12 Nisan 2017 14:41

'Stockholm saldırganı Türkiye'de radikalleşti'

İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirdiği saldırı sonrası tutuklanan 39 yaşındaki Rakhmat Akilov’un Türkiye’de radikalleştiği öne sürüldü.

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Geçen hafta cuma günü İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen kamyonlu saldırıda dört kişi hayatını kaybetmişti.

İsveç Radyosu ve Özgür Avrupa Radyosu’nun haberine göre Akilov Türkiye’de radikalleşti, İsveç’te ise uyuşturucuya alıştı.

Özgür Avrupa Radyosu, Akilov’un eşinin Türkiye’de ticari faaliyetler yürüttüğünü, bu nedenle de ikilinin sık sık Türkiye’yi ziyaret ettiğini belirtti. Radyo, Akilov’un 2012’de Türkiye’ye yerleştiğini vurgularken haberde Akilov’un, yakın çevresinin verdiği bilgilere göre, Türkiye’de radikal dinci gruplarla ilişki kurduğu aktarıldı.

İsveç Radyosu ise Akilov’un İsveç’te ‘yakın ilişkide’ olduğu bir kişinin sözlerine yer verdi: “İsveç’te ilk kez camiye gittiğinde doğru namaz kılmayı bile bilmiyordu. ‘Suriye’de Müslüman kardeşlerimiz en doğrusunu yapıyor. Müslüman kadın ve çocukların yaşamını kurtarıyor’ diye konuştuğuna şahit oldum.”

Akilov’un Özbekistan’da geniş bir ailenin mensubu olduğu da kaydedildi.
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