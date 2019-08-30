70 yaşındaki kadın cezaevine konuldu

Artı Gerçek'te yer alan haberde Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Karacalar Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Raife İnatçı hakkında, 2 Aralık 2009'da katıldığı bir yürüyüşte taşıdığı 'Gençlik Apo'nun fedaisidir' yazılı pankart gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı. Okuma yazması olmadığı belirtilen yaşlı kadın soruşturma kapsamında 2009'da gözaltına alındı. Gözaltından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen İnatçı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İnatçı hakkında yürütülen soruşturma sonucunda 'Örgüt propagandası yapmak' ve 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddiasıyla dava açıldı. İnatçı'ya, yargılandığı Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçlamayla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Kararın temyiz için taşındığı Yargıtay, yerel mahkemenin cezasını onadı. 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası kesinleşen 70 yaşındaki 7 çocuk annesi İnatçı, 27 Ağustos'ta gözaltına alınarak sevk edildiği adliyeden Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.