Volkswagen fabrika için vergi kıyağı istiyor

Şirket geçen ay yaptığı açıklamada, birden fazla markası için araç üretecek fabrikanın nereye kurulacağı konusunda nihai bir karar almadığını belirtmiş olsa da, konu hakkında bilgisi bulunan iki kaynak, Volkswagen’in Türkiye’de yatırım yapmaya yakın olduğunu ve yakında adım atacağını belirttiler.







Reuters'ta yer alan habere göre, adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar Volkswagen’in taşıt vergi sisteminde ne gibi taahhütler istediğini söylemedi. Ancak Türkiye’de yapılan tüm yeni araç alımlarına hem özel tüketim vergisi (ÖTV) hem de KDV uygulanıyor. ÖTV motor hacmi 1.6 litreye kadar olan araçlar için yüzde 45- yüzde 60 aralığında değişirken, 2 litreye kadar hacimli araçlarda yüzde 100-110’a çıkıyor.





BAZI TALEPLERİ VAR





“Volkswagen Türkiye’ye 1 milyar euro yatırıma büyük oranda hazır… Sadece vergi konusunda Türkiye’den bazı düzenleme talepleri var” diyen ilk kaynak, Türkiye’nin mevcut üreticilere zarar vermeyecek ancak Volkswagen’in endişelerini giderecek bir formül bulmaya çalıştığını ifade etti. Aralarında Fiat, Renault, Ford, Hyundai ve Toyota’nın bulunduğu başlıca uluslararası üreticiler Türkiye’de hali hazırda büyük ölçekli üretim yapıyorlar. Bu üreticiler geçen yıl 1.3 milyon adet otomobil ve hafif ticari araç ihracatı yaparken, üretimleri bu rakamı aştı.





TÜRKİYE DAHA YAKIN





Otomobil satışlarından alınan yüksek vergiler tüketicileri ve yurtiçi pazar için de üretim yapma zorunluluğu olan üreticileri 1.6 litrenin altındaki motor hacimlerine sıkıştırıyor. Türkiye’de geçen yıl satılan otomobillerin yüzde 96’sı 1.6 litreden küçük motorlara sahipti. Volkswagen yeni fabrika yatırımı için Bulgaristan’ı da inceliyordu. Ancak kaynaklar şirketin Türkiye’de nihai yatırım kararı almaya yaklaştığını belirttiler.





İkinci kaynak, “Sadece şu anda vergi sistemine dair bir konu kaldı” diyerek görüş ayrılıklarının giderilebileceğini belirtti ve ekledi:





“Hemen olmasa da belli dönem için uygulama taahhüdü yeterli olabilir. Bu talebin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletilmesi gündemde. Kısa sürede nihai karar çıkacaktır.”