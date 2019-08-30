Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul'da otel odasında ölü bulunan ABD'li üst düzey görevli çıktı /30 Ağustos 2019 10:55

İstanbul'da otel odasında ölü bulunan ABD'li üst düzey görevli çıktı

Beyoğlu’nda bir otel odasında 28 Mayıs 2018 tarihinde ölü olarak bulunan ABD'li Stephen Michael King’in ABD Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey bürokrat olarak çalıştığı ortaya çıktı.

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ABD'li Stephen Michael King (49), Beyoğlu’nda kaldığı otel odasında 28 Mayıs 2018’de ölü olarak bulunmuştu. Otel görevlilerinin ihbarıyla otele giden polis King’i bulduğunda, yanında bilgi verilmesini istediği yakınlarının numaralarının yer aldığı bir intihar notu vardı. Otel kayıtları hemen incelemeye alındı. Kamera kayıtlarında King’in odasına başka birinin girmediği belirlendi. Ancak olayı ‘şüpheli ölüm’ olarak değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istendi. Yapılan ilk otopside herhangi bir sonuca varılamadı. Bunun üzerine Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu dosyayı incelemeye aldı. İnceleme sonrasında hazırlanan raporda King’in kesin ölüm sebebi ‘havasız kalma’ olarak belirlendi. Raporda havasız kalmanın King’in kafasına poşeti kendisinin geçirmesi sonucu ‘husule gelmiş olabileceği’ değerlendirmesi de yer aldı. 

ÜST DÜZEY BÜROKRAT

King’in cenazesi Amerika Birleşik Devletleri’nin Kentucky eyaletinin Louisville şehrinde defnedildi. Cenaze kayıtlarında yer alan detaylara göre King, profesyonel kariyerine 1998 yılında ABD Nüfus İdaresi Bürosu’nda istatistikçi olarak başladı. 2003 yılında Disability Program Manager (Engelliler Programı Yönetimi) olarak önemli bir göreve getirildi. Daha sonra Ticaret Bakanlığı için çalıştı. Bazı proje ve programlar geliştirdi. Ardından Savunma Bakanlığı’na geçti. Buradan da Dışişleri Bakanlığı’na geçerek direktör olarak görev yapmaya başladı. Birçok projesinin ardından 22 Şubat 2018’de Viyana’daki Birleşmiş Milletler misyonu tarafından ödüllendirildi. King son olarak Dışişleri Bakanlığı için çalışıyordu. 
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