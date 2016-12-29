650 gazeteci hakkında sosyal medya soruşturması

CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş, Sezgin Tanrıkulu ve Selina Doğan, 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim önüne çıkacak olan Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay'ın duruşmasını izlemek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi.



Sağanak yağmur altında basına seslenen CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "Yılın son günlerine yaklaşırken yine karanlık bir güne uyandık" dedi.

Yarkadaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, İnan Kızılkaya ve diğer gazetecilerin duruşmasını izlemek için mahkemeye gelirken gazeteci arkadaşımız Ahmet Şık’ın attığı bir twitten dolayı göz altına alındığını ve İstanbul Vatan Caddesi’nde bulunan Güvenlik Şube’ye götürüldüğünü öğrendik.





Biz Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, İnan Kızılkaya ve diğer gazeteci arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşması umuduyla sabah güne uyanmışken yine gazetecilerin hedef alındığı, tutuklandığı, göz altına alındığı yeni bir süreci yaşıyoruz."





Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay'ın 5 aydır tutuklu olduğunu hatırlatan Yarkadaş "Bugün 132 gün sonra hakim karşısına çıkacak arkadaşlarımız. TCK’ya göre hiçbir sorumlulukları olmayan yazılardan dolayı yargılanacaklar. Biz hiçbir gazetecinin fikirlerinden dolayı yargılanmasını, tutuklanmasını, gözaltına alınmasını meşru görmüyor ve kabul etmiyoruz" dedi.





Yarkadaş, gazeteci ve aydınların olası bir referandum öncesi baskı altına alınmaya çalışıldığını belirterek şöyle konuştu:





"Bakın, edindiğim bilgilere göre sadece Ahmet Şık için değil, tam 650 gazeteci hakkında attığı twitlerden dolayı soruşturma yürütülüyor. Ve bu gazetecilerin de referandum sürecinde kimi zaman tek tek, kimi zaman da toplu halde gözaltına alınacakları söyleniyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre on bin kişi hakkında daha twitlerinden dolayı soruşturma sürüyor...