Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Sigthorsson'la yollar ayrıldı /29 Aralık 2016 15:49

Galatasaray'da Sigthorsson'la yollar ayrıldı

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray'da Sigthorsson'la yollar ayrıldı


Galatasaray'ın sezon başında 700 bin Euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi feshedildi.

Eylül ayında İzlanda milli takım kampındayken dizinden sakatlanan ve ameliyat olan 26 yaşındaki golcü futbolcu, bir türlü iyileşemeyince teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözünden düştü.

Riekerink'in yönetime sunduğu rapor doğrultusunda yolların ayrıldığı Sigthorsson, yarım sezonluk alacağı karşılığında yönetimle anlaşarak sarı kırmızılı takımla yollarını ayırdı.

Galatasaray ile 1 yıl için 1 milyon 215 bin Euro (4.5 milyon TL) garanti para karşılığında imza atan İzlandalı futbolcu, hiç oynayamadığı için mahcup olduğunu belirtip 815 bin Euro (3 milyon TL) alacağından vazgeçti.

Sarı kırmızılı kulüp Sigthorsson'a toplam 400 bin Euro (1 milyon 480 bin TL) ödeyecek.

Diğer yandan teknik direktör Riekerink'in gözüne giremeyen bir başka isim olan Salih Dursun da devre arasında transfer döneminde Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oluyor.

Grosskreutz'tan sonra bir skandal daha!

Sarı kırmızılılar, 2015/16 sezonunun başında, transfer döneminin bitmesine saatler kala Borussia Dortmund'dan Kevin Grosskreutz'u transfer etmişti. Ancak son saatlerde gerçekleşen transferde TFF'ye gönderilen belgelerdeki eksiklik nedeniyle Alman futbolcunun lisansı çıkartılamamış, devre arasında da Stuttgart ile anlaşarak Türkiye'den ayrılmıştı. Bu sezon da Sigthorsson'da yaşanan sorun, yönetimin transfer politikasının eleştirilerine neden oldu. 
 
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