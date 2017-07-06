Yeni doğum yapan bir anneye daha gözaltı zulmü

İstanbul Esenyurt Eslife hastanesinde sabah dün sabah 10’da doğum yapan Tekstil Öğretmeni Yasemin Y.'yi gözaltına almak için polisler kapısında bekliyor.





Yılmaz, evlendikten 4 yıl sonra ilk bebeğine kavuştu ancak daha doğuma alınmadan polis şoku yaşadı





Doğum için ailesiyle hastaneye gelen Yasemin Yılmaz, doğuma gireceği sırada kendisini birden polis ablukası altında buldu. Öğretmen Yasemin Yılmaz bu şartlar altında sezaryenle doğumunu yaptı ve bebeğini eline aldı.





Hassas bir hamilelik dönemi geçiren yeni annenin bir de gözaltı korkusu sebebiyle sütü gelmediği belirtilirken aile de yaşadığı şoku atlatmaya çalışıyor.





Suçlama olarak Karabük'te bir özel yurtta 3 yıl önce çalışması gösterilen genç annenin polisler tarafından cuma gününe kadar hastanede tutulup daha sonra Karabük’e götürecekleri belirtiliyor



