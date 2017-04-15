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Van'da bir asker ve korucu şehit oldu
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Van'da bir asker ve korucu şehit oldu
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15 Nisan 2017 00:05
Van'da bir asker ve korucu şehit oldu
Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada bir asker ve bir korucu şehit oldu
SHABER3.COM
Van'ın Çatak ilçesinde Kaçıt Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti yapan askerler, yoldaki menfezi kontrol ettikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamada 1 astsubay ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu
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