Samanyolu Haber /Gündem / Van'da bir asker ve korucu şehit oldu /15 Nisan 2017 00:05

Van'da bir asker ve korucu şehit oldu

Van’ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada bir asker ve bir korucu şehit oldu

SHABER3.COM

Van'ın Çatak ilçesinde Kaçıt Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti yapan askerler, yoldaki menfezi kontrol ettikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamada 1 astsubay ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu

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