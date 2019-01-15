Samanyolu Haber /Gündem / Bir günde 'ekonominizi mahvederiz'den 'ekonomik gelişmeyi konuştuk'a... /15 Ocak 2019 10:25

Bir günde 'ekonominizi mahvederiz'den 'ekonomik gelişmeyi konuştuk'a...

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var" yorumunu yaptı.

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ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile dün telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Trump, açıklamasında, "IŞİD kalıntılarına karşı son iki haftadır verdiğimiz başarılı mücadele ve 20 millik (32 kilometre) güvenli bölge dahil ilgili tüm meseleler hakkında nerede durduğumuzu aktarmak için Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ekonomik gelişme hakkında da konuştuk, ki burada gerçekten genişleme için büyük bir potansiyel var" ifadelerine yer verdi.

DÜN, 'TÜRKİYE'Yİ EKONOMİK YÖNDEN MAHVEDERİZ' AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI

Öte yandan, Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Suriye'den çekilme sürecinin başladığını duyurarak, "Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz'' açıklamasını yapmıştı.
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