503 numaralı cumhurbaşkanı

Ayrıcalıklı yetiştirilme tarzı ve titizliği nedeniyle kendisine Prenses yakıştırması yapılan Bayan Park, Incheon şehrinin eski belediye başkanının anlattığına göre, başkanlığı döneminde şehre yaptığı ziyaret sırasında kişisel kullanımı için kendisine yeni bir tuvalet yaptırttı. Şimdi ise 1.30 dolarlık yemekleri yiyor (bedeli hükümet tarafından ödenen), tepsisini kendi yıkıyor ve yerdeki yatağın üzerinde uyuyor, günde altı buçuk saat, hükümet tarafından onaylanmış haber, belgesel ve pembe dizilerin yayımlandığı tek kanallı televizyon izleyebiliyor.







Güney Kore’nin görevinden uzaklaştıtılan Devlet başkanı Park Geun-hye, resmi olarak 17 Nisan 2017 tarihinde suçlandı.





Aralık ayında, milletvekilleri kendisini suçlamak için oy kullandı ve resmi olarak 10 Mart’ta görevinden alındı. Kendisine yönelik suçlamalar arasında rüşvet, gasp ve görevini kötüye kullanma da bulunuyor.





31 Mart’ta tutuklandığından beri Seul Gözaltı Merkezinde tutuluyor olmasına rağmen Bayan Park’ın adı, Salı günü yeni başkanı seçmek üzere oy vermeye hazırlanan muhalifleri ve destekçileri arasında hala hassas duygular uyandırıyor.





Birçok Güney Kore’li liberal ve ilerici, seçimleri, onu gözden düşürmek ve muhafazakâr müttefiklerini cezalandırmak için bir başka fırsat olarak görüyor. Son anketlere göre Bayan Park’ın siyasi rakibi Moon Jae seçim yarışında favori gözüküyor.





Ancak çoğu muhafazakârlar onun hala masum olduğunu düşünüyor. Destekçilerinden küçük bir grup her gün Seul’in güneyindeki Uiwang’daki hapishanesinin önünde toplanıyor. Polis barikatlarına ve yol kenarındaki ağaçlara, eski başkanın serbest bırakılması çağrısında bulunan afişler ve sloganlar yapıştırıldı.





Pankartların birinde “Sevgili Başkan Park Geun-hye, sizi çok seviyoruz” yazıyordu. “Lütfen dayanın. Sizi bekliyoruz.”





Muhafazakâr cumhurbaşkanı adayı Cho Won-jin, geçen ay hapishane önünde diz çöküp, Bayan Park’ın olduğu tarafa dönüp eğilerek kampanyasına başladı.





Şu anda anketlerde ikinci ya da üçüncü sırada gözüken muhafazakâr Hong Joon-pyo ise eğer seçilirse onu affedeceğini söyledi.





Cho, Bayan Park’ın geçenlerde açlık grevinde olduğunu iddia ederken, Hong, Park’ın ağır bir şekilde hasta düştüğünü söyledi.





Hong, “Onu hastaneye götürmeleri gerekir” dedi. “Ancak Moon Jae-in’i kızdırmaktan korktukları için yapmazlar” diye ekledi.





Talep sosyal medyada ses getirdi ve hükümeti Bayan Park’ın açlık grevinde ya da hasta olduğunu inkâr etmeye zorladı. Avukatları da söylentileri reddetti.





Bay Moon’un sözcüsü Je Youn-kyung, Bay Hong’un, Bayan Park’a sempati duyan muhafazakâr seçmenlerin desteğini kazanmak için “sahte haberler” yaydığını söyledi.





Bayan Park’ın mavi başkanlık konutundan hapishaneye gidişi, Güney Kore’nin on yıllardır gördüğü en sansasyonel siyasi çöküş olarak değerlendiriliyor.





Bayan Park, Mavi Ev’de büyüdü; Babası Park Chung-hee, 1961’den, suikasta uğradığı 1979’a kadar Güney Kore’de hüküm sürdü.





Bayan Park Mavi Ev’e 2013’te cumhurbaşkanı olarak döndü. Dört yıl sonrasında görevden alındı. Şimdi görevde değil çünkü uzun süre güvendiği Choi Soon-sil ile işbirliği yaparak 52 milyon dolarlık rüşvet toplamak veya talep etmekle suçlandı.





Bayan Park ise suçlamaları reddetti. Bekâr ve çocuksuz olan 65 yaşındaki Bayan Park, kızkardeşinden ve ağabeyinden yıllarca uzak durdu. Cumhurbaşkanı olarak, yardımcılarına mesafe koyup öte yandan, Bayan Choi de dâhil olmak üzere bir grup gizli arkadaşının uygunsuz nüfuz kullanımına izin vermekle suçlanıyordu.





Park’ın hapisteki günleri en yalnız zamanı olabilir. Cezaevlerini ülke çapında yönetmekle görevli bir hükümet birimi olan Kore Ceza İnfaz Servisi, Bayan Park’ın mahpusluğu hakkındaki bilgileri sıkı bir şekilde saklamakta. Sadece Park’ın hücresinin diğerlerinden daha büyük olduğu, ara duvarla cezaevinin geri kalanından ayrıldığı biliniyor. Diğer mahkûmların ona yaklaşmasına izin verilmiyor.





Park, şimdiye kadar sadece üç kişiye ziyaret izin verdi: eski yardımcısı ve iki avukatı… Bayan Park zamanının çoğunu 23 Mayıs’taki duruşmasına hazırlanmak için harcıyor.





Önümüzdeki duruşmada rüşvet ve diğer suçlamalardan ötürü suçlu bulunursa, hayatının 1o yılını veya geri kalanını cezaevnde geçirebilir.





washingtonhatti.com



