Samanyolu Haber /Dünya / Trump o iddiaya Twitter'dan cevap verdi /09 Mayıs 2017 23:44

Trump o iddiaya Twitter'dan cevap verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile arasında bir işbirliği olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

SHABER3.COM

Trump'tan Twitter açıklamaları: Rusya-Trump işbirliği tamamen yalan

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile arasında bir işbirliği olduğu yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtti.

Twitter hesabından açıklamalar yapan Trump, Rusya ile bağlantılı olduğu yönündeki iddialara yanıt verdi.

"Rusya-Trump işbirliği tamamen yalan. Vergi ödeyenlerin paralarıyla finanse edilen bu saçmalık ne zaman sona erecek?" diyen Trump, "(Eski ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James) Clapper, yalan haber yapan medya kuruluşları da dahil, herkesin bildiği gibi Rusya ile Trump arasında işbirliğine dair bir ‘kanıt olmadığını' tekrar tekrar söylemişti" mesajını paylaştı.

?Clapper, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını değiştirdiğine dair bir kanıt bulunmadığını söylemişti.
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