Müşteki Erdoğan olunca bakın ne yaptılar!

Silivri Cezaevi'nde 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer, Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.







İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Silivri'de tutuklu bulunan Ali Fuat Yılmazer katılmadı. Yılmazer'in avukatı olan kızı Fatma Saadet Yılmazer geçtiğimiz ay tutuklandığı için duruşmada Yılmazer'i savunacak avukat da yoktu.





Böylece Yılmazer'in ve avukatının olmadığı duruşmada mahkeme heyeti 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.





Yılmazer hakkında talebi olmadığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakmayan hakim, pişmanlık duymadığını belirtmesi nedeniyle cezasını paraya çevirip ertelemeye yer olmadığına hükmetti.





KENDİSİ VE İKİ KIZI TUTUKLU





Ali Fuat Yılmazer'le birlikte ?kızları Fatma Saadet Yılmazer ve Rabia Fitnat Yıldırım da tutuklu durumda.