Samanyolu Haber /Gündem / 50 mağazalı çocuk giyim devi iflas etti... /29 Mayıs 2018 12:04

50 mağazalı çocuk giyim devi iflas etti...

Bebek ve çocuk markası Pamidor için mahkeme iflas kararı verdi. İki yıl önce iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvuran 50 mağazalı şirketin kurtarılamayacağına hükmedilerek iflasına yönelik karar çıktı. 100 milyon lira cirosu bulunan Pamidor için verilen iflas kararı sonrası tasfiye süreci başladı.

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2007’de kurulan Pamidor Mağazacılık Hizmetleri Tic. Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntıyı aşamayınca iki yıl önce mahkemeye başvurdu. Şirket adına yapılan başvuruda, iflas erteleme kararı verilmesi durumunda, faaliyetlerin daha etkin bir biçimde sürdürülebileceği kaydedildi.

KAYYıM DENETİMİNDEYDİ
Davayı ele alan İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete kayyum ataması yaptı. Şirket yönetiminin aldığı kararlar, kayyum denetimine tabi oldu.

İFLAS KARARI ÇIKTI
Tedbir kararı sonrası şirketin iflas erteleme davası esastan görülmeye başlandı. 2 yıla yakın süren yargılama sonrası mahkeme kararını 23 Mayıs günü verdi. İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi şirketin iflasına karar verdi. İflas kararı sonrası şirketin tasfiyesi için dosya İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesine gönderildi.

50 MAĞAZASI VARDI
Ağustos 2008’de ilk Pamidor mağazası İzmir’de açıldı. Zamanla açılan mağaza sayısı arttı. Hali hazırda, Pamidor’un biri yurtdışında toplam 50 mağazası bulunuyor.
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