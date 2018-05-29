Samanyolu Haber /Gündem / Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu.... /29 Mayıs 2018 11:58

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Endonezya'da bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu.

Bomba şakası faciayla sonuçlanıyordu....

Olay 28 Mayıs 2018 gece saatlerinde yaşandı. Lion Air havayollarına ait JT687 sefer sayılı Pontianak-Jakarta uçağında bir yolcunun bagajda bomba var şakası büyük paniğe yol açtı. 

Yolcular koltuklarına yerleşmeye çalıştığı sırada, bir yolcu “bagajda bomba var dedi” bunun üzerine, panik yaşayan yolcular uçaktan hızla çıkıp uçak kanadının üstünde beklemeye başladı. 

Apronda yardım gelmemesi üzerine yolcular uçak kanadından atlamaya başladı. Çok sayıda yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Bu tehlikeli şakayı yapan Üniversite öğrencisi Frantinus Sigiri polis tarafından gözaltına alındı
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