Faiz lobisi diye eleştirdiler .... Şimdi Dünyanın en yüksek ikinci faizini veriyorlar....









Reel faiz oranı, nominal faiz oranından beklenen enflasyonun düşülmesi ile hesaplanıyor.





Dünya’dan Evrim Küçük’ün haberine göre, faiz artışı sonrasında küresel faiz tablosunda Türkiye’nin yeri de değişirken, Türkiye dünyada en yüksek faiz veren ülkeler arasına katıldı.





TCMB sözlü müdahalenin de aralarında yer aldığı adımlarının ardından geçen hafta 300 baz puanlık faiz artışına gittikten sonra dün piyasalar tarafından yakından izlenen sadeleşme sürecini de 1 Haziran’da başlayıp 7 Haziran’da tamamlamayı öngördüğünü açıkladı.









Nominal olarak bakıldığında şu an dünyada en yüksek faizi yüzde 40 ile Arjantin veriyor. Ekonomisi alarm veren ve parası yılbaşından bu yana dörtte birden fazla değer kaybeden Arjantin ay başında faizini 675 baz puan artırarak yüzde 40’a çıkarmıştı. Nominal faizde Türkiye’nin önündeki diğer ülkeler, Ukrayna (yüzde 17) ve Mısır (yüzde 16.75).





Reel olarak bakıldığında da Türkiye faizde lider ülkeler arasında yer alıyor.





Açıklanan son verilere göre yıllık enflasyonun yüzde 25.6 olduğu Arjantin yüzde 14-15 bandı ile reel faizde lider. Türkiye, reel faizde yüzde 5-6 bandıyla en yüksek getiriyi sunan ikinci ülke. Türkiye’nin andından yüzde 4-5 bandındaki Rusya geliyor.





Türkiye’nin reel faiz oranı Çin, Brezilya, Meksika, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi birçok gelişmekte olan ülkenin üzerinde.





Reel faiz Brezilya’da yüzde 3.70, Meksika’da yüzde 2.90’iken, Çin yüzde 2.55, Güney Afrika yüzde 2, Hindistan yüzde 1.4, Endonezya yüzde 1.10 reel faiz oranı sunuyor. Diğer önde gelen gelişen piyasalar Güney Kore, Polonya, Suudi Arabistan’da reel faiz yüzde 0 veya altında.